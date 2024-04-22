مصدر بالتعليم: تحديد ضوابط وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بدءا من 8 مايو وحتي 23 مايو.

وأوضحت أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت؛ يتم امتحانهم في أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا على التابلت، ويؤدوا الأسئلة المقالية ورقيا، ويكون الامتحان سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أن الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت سيؤدون جميع أسئلة الامتحان ورقيا، على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

وتابعت أن الورقة الامتحانية تتكون من أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15%، مؤكدة أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة خلال الامتحانات الإلكترونية، يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة، في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، بعد قيام رئيس اللجنة بتحرير محضر يوضح فيه سبب المشكلة في أداء الامتحان علي التابلت.

وقال مصدر بالوزارة، لـ"الشروق"، إنه تم تحديد ضوابط وضع أسئلة الورقة الامتحانية في جميع المواد للصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أن الضوابط شملت أن الالتزام بالمنهج الدراسي المقرر، وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وتستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية " المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي"، جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها "حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور".