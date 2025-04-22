وجه الفنان الأمريكي المعروف جورج كلوني انتقاداً قوياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك أثناء استضافته في برنامج CBS Mornings الذي يعرض على القناة الأمريكية CBS ويقدمه الإعلامي جايل كينج، حيث سبق لترامب أن وصف كلوني أنه "ممثل سينمائي مزيف"، وكان بينهما سجال كلامي سابق في أكثر من موضع.

فقد وجه "كينج"، سؤالا لكلوني حول رده على هذا الانتقاد الموجه له من قبل الرئيس الأمريكي، ليبادره كلوني بالرد، قائلاً "لا يهمني هذا الكلام، فأنا عرفت ترامب منذ زمن بعيد، وليست وظيفتي هي إسعاد السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مهمتي الوحيدة هي محاولة إخبار الحقيقة والمحاولة لأجل إقرارها متى حانت لي الفرصة، وللأسف أنا أعي جيداً أن بعض الناس قد لا يحبون هذا الأمر بل سيسعون لانتقادها".

وتأتي هذه المشادة الكلامية على خلفية قيام ترامب بحملة هجوم ضد كلوني الصيف الماضي، بعدما كتب الثاني مقالاً صحفياً لصالح جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، وانتقد فيه دونالد ترامب، حيث كتب محثاً الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن على التنحي حفاظاً على الديمقراطية وألا يترشح مجدداً عن فئة الديمقراطيين، ومنحهم فرصة أفضل للتغلب على ترامب نظرًا لتقدم بايدن في السن.

وهو ما واجهه ترامب بهجوم شديد معتبراً أن كلام كلوني ما هو إلا محاولة للتمثيل، قائلاً "والآن ها هو ذلك الممثل السينمائي المزيف كلوني الذي لم يقترب حتى من تقديم فيلم سينمائي عظيم، قد دخل فعلياً في حلبة العمل "، ووصفه هو وبايدن أن كلامهما "فئران".

وكان للاثنين مشادة كلامية أخرى، عندما استضاف الإعلامي جيمي كيميل في برنامجه Jimmy Kimmel Live، كلوني وقرأ أمامه التدوينة التي كتبها ترامب عنه وانتقده فيها، ووجه المذيع وقتها لكلوني نصيحة بالبعد عن السياسة، فما كان من كلوني إلا أن رد بتلقائية قائلاً "سأفعل بالتأكيد إذا فعل هو أيضاً –في إشارة منه لبعد ترامب عن السياسة-، وهذا هو التنازل الذي سأفعله ولكن مقابل هذا الشرط".