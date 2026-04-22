الاتحاد الأوروبي يقترب من اعتماد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، ‌اليوم الأربعاء، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي يقتربون من اعتماد حزمة العقوبات العشرين ⁠ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تدعمها سلوفاكيا والمجر الآن بعد إصلاح الجزء الأوكراني من خط ‌أنابيب ⁠دروجبا.

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في اعتماد تلك الحزمة بالتزامن ⁠مع الذكرى السنوية الرابعة لحرب روسيا ضد أوكرانيا في فبراير، لكنه لم يستطع القيام ⁠بذلك دون إجماع، بحسب وكالة رويترز.

وأمس الثلاثاء، قالت أعلى قيادة عسكرية في روسيا إن القوات الروسية سيطرت على 1,700 كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا هذا العام، وهي تتقدم نحو ما يعرف بـ"حزام الحصون" في دونباس.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، تسعى روسيا للسيطرة على كامل منطقة دونباس في شرق البلاد، حيث تم دفع قوات كييف إلى الخلف نحو خط من المدن في قتال مرهق وطويل.

وفي المقابل، أعلنت كييف أيضا تحقيق بعض المكاسب في أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.