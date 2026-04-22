الصين: تراجع ثقة التايوانيين بالدعم الأمريكي

قالت تشانج هان، المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، إن شريحة متزايدة من سكان تايوان باتت تشكك في جدوى الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي للجزيرة.

وأوضحت تشانج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن التايوانيين يدركون بشكل متزايد أن التوجهات الانفصالية تمثل "طريقا مسدودا"، مؤكدة أن الاتكال على أطراف خارجية لا يوفر ضمانات حقيقية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت أن الولايات المتحدة تنظر إلى تايوان باعتبارها أداة لاحتواء صعود الصين، وقد تصبح "ورقة يمكن التخلي عنها" في أي وقت.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على نتائج استطلاع رأي حديث في تايوان، أظهر أن أقل من 29% من السكان يعتقدون أن واشنطن ستتدخل عسكريا لدعم الجزيرة في حال اندلاع نزاع مع بكين.

وأكدت المسئولة الصينية، أن قضية تايوان تعد شأنا داخليا بحتا، ولا تقبل أي تدخل خارجي، مشددة على أن سياسات الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، القائمة على "الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق الانفصال"، لن تجلب الاستقرار، بل قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الحاضر والمستقبل.