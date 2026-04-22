إبراهيم عادل: اتحرجت أحتفل مع بيراميدز بالدوري

أثار إبراهيم عادل، لاعب نوردشيلاند الحالي، الجدل بتصريحات قوية حول فترة لعبه مع بيراميدز، خاصة فيما يتعلق بأجواء المنافسة واحتفالات الفريق.

وأوضح اللاعب أن فرق الدوري المصري الممتاز كانت تتعامل بقوة كبيرة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن المباريات كانت تشهد ندية وشراسة غير معتادة.

وأضاف أن المنافسة على البطولات غالبًا ما تنحصر بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن فوز بيراميدز بأي لقب كان سيمنح الدوري مزيدًا من الإثارة.

وتطرق عادل إلى مواجهة فاركو في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن المنافس لعب بقوة كبيرة رغم عدم صراعه المباشر على اللقب أو الهبوط.

وعن مشهد احتفالات بيراميدز، قال: «اتحرجت أحتفل مع الفريق وفضلت واقف، خصوصًا لما شوفت احتفالات الأهلي في نفس الوقت.. الموضوع كان مضحك أوي»، في إشارة إلى تزامن الاحتفالات رغم حسم اللقب لصالح الأهلي.