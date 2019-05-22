كولومبيا: لا أوامر للجيش بزيادة معدلات القتل بالمعارك

نفت الحكومة الكولومبية اليوم الثلاثاء، صدور أوامر للجنود بزيادة معدلات القتل في المعارك، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة وقوع ضحايا في صفوف المدنيين ، مؤكدة أن مثل تلك الأوامر "غير مقبولة على الإطلاق".

وأرسل وزير الدفاع جييرمو بوتيرو ووزير الخارجية كارلوس هولمز تروجيلو برسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز التي كتبت أن قائد الجيش نيكاسيو مارتينز: "أصدر أوامره لقواته بمضاعفة عدد المجرمين ورجال الميليشيات الذي يقومون بقتلهم أو أسرهم أو اجبارهم على الاستسلام في المعارك مع قبول إمكانية وقوع خسائر أكبر في صفوف المدنيين في مثل تلك العمليات".

وذكّر التقرير الكولومبيين بما يسمى بالفضيحة الإيجابية الخاطئة ، والتي قتل فيها الجنود آلاف المدنيين وألبسوهم ملابس المقاتلين للحصول على مكافآت بشكل أساسي بين عامي 2002 و 2010.

وقال بوتيرو وهولمز تروجيلو إن "المقال يصور رؤية مشوهة وجزئية للجهود التي تبذلها الدولة الكولومبية وجيشها من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد".