ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين - خلال زيارته الحالية للإمارات- تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على المستويات كافة منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين رحمهما الله، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال بن زايد، إن بلاده تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الاردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

من جانبه، شدد العاهل الأردني على وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن، معربا عن تقديره للإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعمها المستمر للأردن.

ووجه الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله، وزيري الخارجية، ورئيسي هيئة الإركان المشتركة في البلدين بإدامة التواصل لتنسيق المواقف إزاء مختلف التحديات، وتكريس آليات العمل المؤسسي، الذي يضمن أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشارت "وام" إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله ستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في دولة الإمارات.