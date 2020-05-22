تقارير: الأرجنتين تمدد المحادثات مع الدائنين حتى 2 يونيو

مددت الأرجنتين محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها حتى 2 يونيو المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة كلارين يوم الخميس عن مصادر بوزارة الاقتصاد.

وكان من المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة الموعد النهائي لاعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية بعد أن تم تمديده في وقت سابق.

وقالت كلارين ووسائل إعلام أخرى إن الحكومة لن تدفع 503 ملايين دولار من خدمة فوائد السندات التي كانت مستحقة بحلول اليوم الجمعة، ومن الناحية الفنية تستمر فيه "بالتخلف عن الدفع بشكل طفيف" في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من يوم الخميس إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث جيري رايس في مقطع فيديو نشر على حسابه عبر تويتر "لقد شجعتنا استعدادات الجانبين لمواصلة المحادثات".

وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى تاسع تخلف للارجنتين عن السداد ويهدد بإعلان إفلاس البلاد.

ورفض الدائنون عرض الأرجنتين، الذي تضمن الوقف الاختياري لمدة ثلاث سنوات، وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62 بالمئة، وتخفيض بنسبة 4ر5 بالمئة في المدفوعات الرئيسية.



كانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تلقيها ثلاثة عروض مضادة جديدة من الدائنين بشأن إعادة جدولة ديونها، بعد أيام من تمديد الارجنتين الموعد النهائي الخاص بصفقة إعادة هيكلة ديونها إلى 22 مايو الحالي.

وقال وزير المالية مارتن جوزمان إنه سيدرس العروض مع فريقه والمستشارين الماليين.

وتابع في مؤتمر عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية "نريد إيجاد حل مستدام لمشكلة الديون وعلاقة صحية ودائمة مع دائنينا."

وأضاف جوزمان دون الكشف عن تفاصيل العروض "إذا كانت هناك أفكار أخرى معقولة وتأخذ في الاعتبار إمكانياتنا المحدودة، فإننا سعداء بالاستماع إليها".