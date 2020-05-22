تعرف على أسهل طريقة لتقديم برازق العيد

يقدم الشيفات سنويًا عبر برامجهم المختلفة، طرق عمل مأكولات العيد ومن أبرزها الكحك والبسكويت حتى تستطيع الأمهات تحضيرها في المنزل بدلًا من شراء هذه المنتجات من المحلات، ومع وجود فيروس كورونا ستلجأ أغلب النساء إلى عمل حلويات العيد منزليًا لضمان أن المكونات صحية بالكامل، ولهذا نوضح أسهل طريقة لتقديم برازق العيد بوصفة الشيف منال العالم.

مقادير البرزاق

2 كوب ونصف من الدقيق

بيضة كبيرة الحجم

كوب وربع من السمن

كوب وربع سكر بودرة

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا ويفضل سائلة

مقادير تزيين وجه البرازق

نصف كوب فستق مجروش

بياض بيضة

2 كوب سمسم محمص

خطوات عمل البرازق للشيف منال العالم

- نخل الدقيق ثم وضع البيكنج بودر معه وتركهم في وعاء.

- في خلاط أو عجان، خفق السكر والسمن على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط هاش ولونه أصفر ثم إضافة البيض والفانيليا والخفق مجددًا.

- إضافة الدقيق إلى الخليط وتقلبيه بملعقة خشبية إلى أن يصبح عجينة ثم تغطيتها ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

- تسخين الفرن على حرارة 180 درجة وتجهيز صينية الفرن ثم عمل طبقة التزيين عبر وضع بياض البيض ي وعاء عميق وعمل الخطوة ذاتها مع المكونات الأخرى.

- إخراج العجينة من الثلاجة وتركها ساعة لتكون لينة ثم تقطيعها على شكل كرات صغيرة وغمس كل كرة في البيض حتى نصفها ثم غمسها في السمسم ثم الفستق.

- رص البرازق بعد التزيين في الصينية وتخبز لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي وتقدم باردة.