تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، من ضبط مَحِل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وبداخله 12 ألف و500 قطعة "كمامة" بدون مستندات، ومحجوبة عن التداول بقصد رفع أسعارها.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، حول قيام المدير المسئول عن مَحِل، بالاتجار في المستلزمات الطبية، مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات، واستهداف المَحِل، تم ضبط المدير المسئول عنه، وتحريز المضبوطات، عقب تحرير محضر "جنح" بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.