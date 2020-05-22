 أوربان يتوقع تعافي اقتصاد المجر بوتيرة تفوق التوقعات - بوابة الشروق
الجمعة 22 مايو 2020 1:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أوربان يتوقع تعافي اقتصاد المجر بوتيرة تفوق التوقعات

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان
بودابست - د ب أ
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:33 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 1:33 م

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن الأداء الاقتصادي في بلاده سيعود إلى مستوياته السابقة في مرحلة ما قبل الأزمة، بوتيرة أسرع من التوقعات.

وذكر أوربان في تصريحات لشبكة الإذاعة الرسمية أن هذه التوقعات تستند إلى معلومات حديثة من الشركات والشركاء الأجانب.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية فيما يتعلق بشهري أبريل ومايو "لن تكون جيدة".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الحكومة المجرية تبدو متفائلة بشأن تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل، بعد الخطوات التي اتخذتها لدعم عملية التعافي الاقتصادي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك