أوربان يتوقع تعافي اقتصاد المجر بوتيرة تفوق التوقعات

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صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن الأداء الاقتصادي في بلاده سيعود إلى مستوياته السابقة في مرحلة ما قبل الأزمة، بوتيرة أسرع من التوقعات.

وذكر أوربان في تصريحات لشبكة الإذاعة الرسمية أن هذه التوقعات تستند إلى معلومات حديثة من الشركات والشركاء الأجانب.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية فيما يتعلق بشهري أبريل ومايو "لن تكون جيدة".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الحكومة المجرية تبدو متفائلة بشأن تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل، بعد الخطوات التي اتخذتها لدعم عملية التعافي الاقتصادي.