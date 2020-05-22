بري يحذر من أصوات تنادي بالفيدرالية لحل الأزمات في لبنان

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حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس وعيد الفطر، من أصوات تعلو في لبنان وتنادي بالفيدرالية لحلّ الأزمات.

وحذر الرئيس بري "من أصوات النشاذ التي تعلو في لبنان وتنادي بالفيدرالية لحلّ الأزمات التي يرزح تحتها"، مضيفاً "فلا الجوع وأي عنوان آخر سيجعلنا نستسلم لأي مشروع صهيوني".

ودعا بري إلى "إعادة انتاج الحياة السياسية انطلاقاً من قانون انتخابي جديد خارج النظام الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة"، مشدداً على استقلالية القضاء".

وأعلن أنه "آن الأوان للبنانيين لوقف المضاربات السياسية التي تؤدي إلى ارباك النظام العام ووقف اطلاق التهم يمينا ويسارا ولنتحمل مسؤولياتنا ولتحرير لبنان قضائيا وسياسيا".

وشدد على "تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المناطقية والطائفية والفيديرالية من خلال تعيين مجلس ادارة جديد نظيف الكف".

وقال "لا يعقل ولا يجوز أن يكون الأمن الغذائي والصحي وجنى عمر اللبنانيين ضحية لسياسة مصرفية خاطئة، ونجدد من موقعنا التأكيد على أن ودائع اللبنانيين مقدسة".

وأضاف "المطلوب من الحكومة مغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع الصندوق والدول المانحة والانطلاق بعمل ميداني بعيد عن الخطط، والمطلوب أعمالاً بدلًا من الأقوال".

وعن موضوع صفقة القرن أعلن بري أن هذه الصفقة " هي وصفة سحرية لإعادة إحياء مشاريع التقسيم والفدرلة من بوابة فلسطين"، مؤكدا "كلبنانيين رفضنا لهذه الصفقة المذلة وللتوطين".

وشدّد على "شرعية مقاومة الفلسطينيين، وبقدر ما نكون مع فلسطين نكون مع أوطاننا".