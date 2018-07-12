 الخطيب يقدم العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل - بوابة الشروق
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الخطيب يقدم العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل

عمرو فهمي
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:55 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:56 م

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكبير الشيخ صالح كامل، في المملكة العربية السعودية والقاهرة.

وعبر محمود الخطيب خلال اتصالاته التي أجراها مع العائلة الكريمة عن خالص تعازيه ومجلس إدارة النادي الأهلي في وفاة أحد أبرز الأشقاء المحبين لمصر وللنادي الأهلي، الذي كانت له بصمات واضحة.

وأكد رئيس النادي امتنانه وتقديره البالغ لما قدمه الراحل من إسهامات خيرية ومواقف إنسانية استحق عليها الثناء والسيرة الطيبة والتقدير الكبير. وتمنى أن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.


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