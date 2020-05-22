أوقاف شمال سيناء تنشر تعليمات الوزارة بشأن صلاة عيد الفطر

أكد الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة التي تراعي سلامة المواطنين.

وأوضح مدير الأوقاف أنه على جميع الأئمه التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعه القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية كاملة.

وأضاف المسجد الذي تذاع فيه التكبيرات لابد أن يكون من المساجد التى تقام فيها الجمعة، مع عدم دخول أي فرد إلى صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد، وتواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الادارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف تعليمات الوزارة، وإعداد التقارير في موعد أقصاه السابعة صباحا وسرعة موافاه الوزارة بالتقرير الشامل، وتطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وكذلك قرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

ولفت إلى انعقاد غرفة عمليات المتابعة بقيادة المدير العام والمتابعة ورؤساء الأقسام من صباح الجمعة وحتى الانتهاء من صلاة العيد، مضيفًا أنه يتم التنبيه على أن صلاة العيد خلف التلفاز أو المذياع لا تصح، وجواز صلاة العيد في البيت للرجل منفردا أو مع أهل بيته دون أي تجمع لسكان العقار حفاظًا على صحة الجميع.

وذكر أن الهدف الرئيسي هو منع التجمعات حفاظا على الجميع ودفعا لانتشار عدوى فيروس كرونا المستجد وحفاظا على الأطقم الطبية التي تؤدي تضحيات جسام من أجل حماية النفس.

وصلاة العيد ركعتان كأي صلاة أخرى غير أن المصلي يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام.