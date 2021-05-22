الوداد يفوز على مولودية الجزائر بهدف نظيف ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

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تأهل فريق الوداد المغربي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه مولودية الجزائر 1 / صفر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بالبطولة.

ويدين الوداد بالفضل في هذا الفوز للاعبه وليد الكرتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بالتعادل 1/1، ليصعد فريق الوداد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع المباراتين 2 / 1.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد في الدور قبل النهائي مع كايزر شيفس الجنوب أفريقي، الذي تغلب على سيمبا التنزاني 4 / 3 في مجوع مباراتي الذهاب والإياب.