البرازيل: إعطاء 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 62 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ969 ألفا و631 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 16 مليون حالة، والوفيات 446 ألفا و309 حالات، ومر عام و12 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.