المئات يشاركون إثر مظاهرة ترفع الأعلام الفلسطينية في برلين

لوح العديد من المشاركين في مظاهرة ضمت المئات بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، بالأعلام الفلسطينية.

وحمل كثيرون ملصقات كتب عليها "فلسطين حرة".

وبحسب تقديرات مراسل (د. ب. أ) شارك مئات الأشخاص في مظاهرة بعنوان "أحداث فلسطين والإعلام الألماني".

وهتف المشاركون وأغلبهم من الشباب قائلين: "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر".

ورفعت جمعية الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط لافتة أخرى كتب عليها: "ضد الاعتداءات على المعابد اليهودية والمساجد في برلين وغزة".

وبحسب الشرطة تم تسجيل 500 شخص في المظاهرة، وكان من المفترض أن تسير المظاهرة اليوم السبت من ميدان أورانينبلاتس أمام مبنى أكسل شبرينجر الشاهق إلى شارع هاليشه أوفر بالعاصمة برلين.

وفي مظاهرة أخرى كان هناك وضع جديد: فبعد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أصبح هناك تعديل في تسجيل المظاهرة الكبرى المؤيدة للفلسطينيين في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بدلا من المظاهرة المخطط لها في المساء بعنوان: "مسيرة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين"، تم تسجيل المظاهرة بعنوان: "ترحيب بوقف إطلاق النار" وتنظم في ميدان بوتسدام بمشاركة 400 شخص في الخامسة والنصف مساء بتوقيت ألمانيا.