

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه تم إجراء تحليل مخدرات لنصف مليون نوظف حكومي، لافتًا إلى حفض نسبة التعاطي من 8 إلى 1%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنّ علاج الإدمان ليس سحب المخدر من الجسم لكن تغيير نمط الحياة بشكل كامل، مؤكّدًا أنه يتم الارتقاء بجودة الحياة للمتعافي.



وأشار إلى إجراء اختبارات نفسية للمتعافي على مدار عام ثم مساعدته في افتتاح مشروع خاص، موضحًا أنّ جهود الصندوق تتضمن العمل على تغيير نمط الحياة بشكل كامل للمتعافين منعا لعودتهم لبيئة جاذبة للإدمان.



وأفاد بأنه تم تدريب 5000 متعاف على مهن يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى أن مراكز علاج الإدمان تتم بسواعد المتعافين بعد تأهيلهم.