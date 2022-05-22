علق الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على تكسير جميع المقاعد المدرسية والمراوح وتقطيع الأوراق وإلقائها على الأرض داخل إحدى لجان طلاب الشهادة الإعدادية، قائلًا إنه «منظر مستفز».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن الأمر لا يمكن وصفه بأنه تعبير عن الفرحة، متسائلًا عما إذا كان الطالب في هذا السن، يشعر بأن تلك المقاعد والفصول ملكية خاصة.

ونوه إلى أن «التعليم ليس مسؤولية مؤسسة التعليم وحدها بل تقع على عاتق الجميع»، مجيبًا عن سؤال «أديب» عن تواجد المسؤولين خلال تواجد الواقعة: «المراقبون والملاحظون ورئيس اللجنة ليسوا من نفس المدرسة، بعد لم الأوراق يسلموها حتى الوصول إلى الكنترول، ولم يكن في بالهم أن تصل الأمور إلى تلك المرحلة من التخريب».

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة غدًا؛ للوقوف على ما حدث وحصر التلفيات ومعرفة المتسبب في الواقعة، مستفهمًا عن طريقة تصرف أولياء الأمور، إذا جاء الطلاب في أول أيام السنة ووجدوا الفصل بتلك الصورة.

وأوضح أن الكاميرات الموجودة في المدرسة ليست مركبة داخل الفصول، مناشدًا زيادة الوعي بشأن الملكية العامة، ليسأل «أديب»: «وصلوا للمروحة إزاي؟؟ ده شغل قرود».

ورد وكيل تعليم القليوبية، أنه رصد هذا العام العديد من المواقف الغريبة ومظاهر العنف الكبيرة بين الطلاب، حتى في أسلوب الحديث ومعاتبة بعضهم البعض، معقبًا: «ما حدث كان في آخر يوم امتحانات، كله سعيد ومستوى الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والناس قالت ختامها مسك، لكن هل ده منظر سعادة؟».

واجتاحت حالة من الاستياء والغضب أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل، بعد تداول لاحتفال طلاب بانتهاء الامتحانات في لجنة الإعدادية في منشية الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية، من خلال تكسير المقاعد المدرسية داخل الفصول.