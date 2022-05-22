 الرئيس الأمريكي بايدن يغادر قاعدة أوسان الجوية متجها إلى اليابان - بوابة الشروق
الأحد 22 مايو 2022 10:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأمريكي بايدن يغادر قاعدة أوسان الجوية متجها إلى اليابان

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 10:42 ص

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الأحد، قاعدة "أوسان الجوية" الواقعة جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول، متجها إلى اليابان محطته الثانية في جولته الأسيوية الحالية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته باليابان عدة ملفات منها: ازدياد نفوذ الصين، وما تشكله كوريا الشمالية من تهديد خاصة مع تجاربها النووية في الفترة الأخيرة.

وكان بايدن قد عقد أمس السبت مع الرئيس الكوري الجنوبي يوم سوك - يول سلسلة اجتماعات ، وناقشا عدة مسائل من بينها توسيع التدريبات العسكرية المشتركة في مواجهة استعراض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوته.

واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تكثيف الإجراءات المتخذة لردع كوريا الشمالية وتوسيع التعاون بينهما في مجموعة متنوعة من القضايا تشمل الأمن السيبراني والطاقة النووية والأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك