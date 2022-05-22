جونسون يهنئ رئيس وزراء أستراليا المنتخب

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب أنتوني ألبانيز، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي تم توقيعها بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لافتا إلى أن ما يفرق بين البلدين هو البعد الجغرافي فقط.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن جونسون أصدر بيانا أشاد فيه " بالتاريخ الطويل" و " المستقبل المشرق" مع إطاحة حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي بقيادة ألبانيز ، من تيار يسار الوسط، بالحكومة المحافظة بعد ما يقرب من 10 سنوات في السلطة.

وقال جونسون في البيان: "تهانينا أنتوني ألبانيز على انتخابك رئيسا لوزراء أستراليا".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي المنتهية ولايته سكوت موريسون إنه تحرك بسرعة للتنازل بعد يوم الإقتراع الذي جرى يوم السبت، على الرغم من عدم فرز ملايين الأصوات حتى الآن، في الوقت الذي يجب على رئيس الوزراء أن يحضر قمة طوكيو يوم الثلاثاء المقبل مع قادة الولايات المتحدة واليابان والهند.

وكان حزب العمال الأسترالي قد وعد بمزيد من الدعم المالي وآليات قوية للأمان الاجتماعي في ظل مواجهة البلاد لمستويات تضخم هائلة.

كما يعتزم الحزب زيادة الحد الأدنى للأجور والتصدي لتغير المناخ من خلال خفض أكثر طموحا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43 % بحلول عام 2030 وصفر انبعاثات بحلول عام 2050.