تراجع سعر العقود الآجلة للقمح لأقل مستوياته منذ عامين

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات اليوم الاثنين إلى أقل من 6 دولارات للبوشل لأول مرة منذ نحو عامين، في ظل تركيز الأسواق على أحوال الطقس العالمية والهواجس الاقتصادية بشكل عام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المحللين رفعوا مؤخرا تقديراتهم لمحصول القمح خلال العام الحالي في عدد من الدول الرئيسية المنتجة له بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، بفضل الأحوال المناخية المواتية.

وساهم ذلك في تخفيف حدة المخاوف من انخفاض الإنتاج في بعض مناطق الولايات المتحدة نتيجة الجفاف.

كما تترقب أسواق المال موقف الكونجرس الأمريكي من مفاوضات رفع سقف الدين العام الأمريكي قبل أول يونيو المقبل، وتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

في الوقت نفسه عززت المخاوف الاقتصادية حالة الغموض المحيطة بالطلب العالمي على الحبوب بحسب شركة أجريتل للاستشارات والموجود مقرها في باريس.

وألغت الصين في وقت سابق من الشهر الحالي، بعض صفقات استيراد الذرة من الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 1.4% إلى 5.9625 دولار للبوشل، وهو أقل مستوى لها منذ مارس 2021.

كما تراجعت أسعار طحين القمح في تعاملات باريس.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا.

وبحسب تقارير الأرصاد من المتوقع سقوط كميات قليلة من المطر على بعض الولايات الزراعية الأمريكية مثل إلينوي خلال الأسبوع الحالي.

وستفيد هذه الأمطار في تمديد موسم الزراعة، رغم أنها قد تؤثر على بعض الزراعات الوليدة.