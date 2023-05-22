حزب الله يعلن أن مناورته العسكرية جنوبي لبنان رسالة ثبات وجاهزية

الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في بيروت يوم 22 نوفمبر 2019. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الإثنين، إن المناورة التي قام بها " الحزب، أمس الأحد، في جنوب لبنان، هي بمثابة رسالة ثبات وجهوزية، ورأى أن على إسرائيل أن تعرف أن مقاومة "حزب الله" تطمح لتحقيق التحرير والاستقلال.

وقال قاسم -في كلمة له خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يوافق 25 مايو الحالي- "بالأمس كان يوجد مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها من قبل حزب الله في لبنان، وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق الانتصارات وجهوزية رادعة ومتأهبة لوقت التحرير".

وأضاف: "على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له، أن يعرف تمامً أن مقاومة حزب الله ليس مقاومة عابرة، بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والاستقلال، وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الأرض والمعنويات والعزة والكرامة".

وأكد قاسم: "نحن لم نمتلك السلاح للبحث عن دور سياسي في الداخل، فشعبيتنا تتكفل بهذا الدور، لكن من أجل المقاومة التي من دونها لم يكن لبنان ليتحرر بل كانت إسرائيل ستقطع منه مستوطنات".

وعن ملف الانتخابات الرئاسية رأى قاسم: "من يعيق انتخاب الرئيس هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة".

وأضاف: "نحن قلنا في اليوم الأول تعالوا لننتخب بحسب الدستور ولا تضعوا قواعد خارج الدستور ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب".

وكان "حزب الله"، قد أجرى أمس الأحد، مناورة بالذخيرة الحية في بلدة عرمتي جنوب لبنان أمام وسائل الإعلام، تخللها عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيّرة أو الاقتحام.

ويأتي ذلك لمناسبة قرب حلول ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 مايو 2000.

ولقيت المناورة التي قام بها "حزب الله" انتقادات من مجموعات سياسية معارضة.