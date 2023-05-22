أوكرانيا: نُطوق القوات الروسية في باخموت

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تطويق القوات الروسية في مدينة باخموت الأوكرانية، مؤكدة أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المنشآت الصناعية والبنية التحتية في باخموت.

وكتب ماليار على تطبيق التواصل "تليجرام"، أن "العدو فشل في محاصرة باخموت وفقدوا جزءا من المرتفعات المهمة حول المدينة، مما يعني أن تقدم قواتنا (الأوكرانية) في الضواحي على طول الأجنحة، والذي لا يزال مستمرا، يجعل من الصعب للغاية على العدو البقاء في باخموت"، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتابعت: "نجحت قواتنا (الأوكرانية) في شبه تطويق المدينة، مما يمنحنا الفرصة لتدمير العدو، الذي بات يتعين عليه الدفاع عن نفسه في الجزء الذي يسيطر عليه من المدينة".

وجاءت تصريحات ماليار بعد يوم من إعلان مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية انتصارها في باخموت، حيث قال مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين إن "القوات الروسية استولت على المدينة بالكامل"، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الروسية بإعلانها أن "الأعمال الهجومية لقوات فاجنر والقوات الروسية أكملت الاستيلاء على المدينة".

ومع ذلك، لا تزال تصريحات بريجوجين تتعارض مع ما قاله العقيد بالقوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي عن استمرار الجيش الأوكراني في عملياته مع تقدمه على طول الأجنحة في باخموت، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "برافدا".

وأضاف سيرسكي: "نواصل التقدم على طول الأجنحة في ضواحي باخموت ونقترب بالفعل من تطويق المدينة من الناحية التكتيكية، وبفضل ذلك، سنكون قادرين على السيطرة على جميع المباني متعددة الطوابق التي يحتلها العدو وتدميرها تدريجيا، وهذا يحرم العدو من السيطرة على مقاربات المدينة ويعطينا مزايا تكتيكية معينة".

كما أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في شرق أوكرانيا، سيرهي تشيريفاتي، لـ"برافدا" بأن الجيش الأوكراني لا يزال يحتفظ بمواقعه في الجزء الجنوبي الغربي من باخموت.