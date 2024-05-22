مشرعون من المعارضة التايوانية يقومون بمحاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون لكبح جماح إدارة الرئيس الجديد

من المنتظر أن يقوم مشرعون معارضون في تايوان بمحاولة أخيرة، بعد غد الجمعة لتمرير مشروع قانون، يهدف إلى كبح جماح إدارة الرئيس الجديد لاي تشينج-تي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات الواسعة، في الجزيرة، محور التوترات بين أمريكا والصين.

واليوم الأربعاء، لم يبق سوى عدد قليل من المتظاهرين، خارج البرلمان، على الرغم من توقع وجود المزيد، عندما يبحث المشرعون مشروع القانون مرة أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ونصب أنصار رئيس تايوان الجديد لاي، الخيام وخزنوا المياه والإمدادات، استعدادا على ما يبدو لاحتجاجات أوسع نطاقا.

ويقول متظاهرون، إن التعديلات التي من شأنها أن توسع إشراف الهيئة القضائية على الرئيس، تم التعجيل بها ، لأنها تخطت بعض مراحل المراجعة ويمكن استخدامها لتقويض حكومة لاي، من خلال عرقلتها في التحقيقات.

وتأتي تلك المواجهة، بعد أيام فقط من تنصيب لاي وتضيف إلى الصعوبات، التي يواجهها في قيادة الجزيرة، التي تصنع الجزء الأكبر من الرقائق الأكثر تقدما في العالم.