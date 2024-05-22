البديل من أجل ألمانيا يمنع مرشحه الرئيسي للانتخابات الأوروبية من الظهور العلني

منع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، مرشحه الرئيسي للانتخابات الأوروبية، ماكسيميليان كراه، من الظهور علانية، بعد تصريحاته التي قال فيها إن أعضاء قوات الأمن النازية الخاصة (اس اس)، ليسوا جميعهم مجرمين.

وأكد متحدث باسم الحزب تقريرا نشرته صحيفة "بيلد"، اليوم الأربعاء، جاء فيه أن اللجنة التنفيذية الفيدرالية منعت كراه من الظهور العلني، قبل نحو أسبوعين من إجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أعلن كراه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) أنه سيمتنع عن الظهور في الحملات الانتخابية الأخرى، وأنه سيستقيل من منصبه كعضو في اللجنة التنفيذية الاتحادية .

وتأتي الخطوة بعد يوم من إعلان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، أنه لم يعد يرغب في الجلوس ضمن نفس المجموعة البرلمانية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، بسبب تصريحات كراه.