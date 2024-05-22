خارجية الأردن: اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بفلسطين خطوة باتجاه تنفيذ حل الدولتين

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بقرار كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، كخطوة باتجاه تنفيذ حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب ما نشرته وكالة «بترا»، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها هذه الدول الأوروبية في تلبية حق الشعب الفلسطيني الشقيق بالدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة وفق حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتمدة.

ودعا المجتمع الدولي بأكمله إلى ضرورة أن يحذو حذو الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من ترسيخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجدد السفير القضاة تأكيده على موقف الأردن الداعم للأشقاء الفلسطينيين في تجسيد دولتهم المستقلة، انطلاقاً من موقف الأردن الثابت في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، ودعوته للمجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسئولياته، وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.