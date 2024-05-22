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أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جاهزية تعليم المحافظة لانطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية وفق التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وذكر أن القوافل ستنطلق بإدارة الخارجة التعليمية الأحد المقبل، فيما تنتقل لإدارة الداخلة التعليمية الاثنين 27 من مايو الجارى وإدارة الفرافرة يوم 28 من مايو الجارى.

وأوضح أنه بالتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة يجرى تجهيز القاعات لاستقبال الطلاب مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لضمان حسن سير العمل.

وقال إن القوافل تهدف إلى توفير كل سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات، وتضم القوافل التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين مقدمى البرامج التعليمية.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز انعقاد لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.