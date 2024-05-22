صحة غزة: استشهاد 62 مواطنا وإصابة 138 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ229 على قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر صفحتاه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و138 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفُاو709 شهداء و79 ألفًا و990 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ229 على التوالي.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وأشار إلى انتشال جثامين 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلًا لعائلة أبو زايدة في منطقة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة.

وكان قد استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر، جراء قصف «بركس» بمحيط ترنس البابا يؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية تشن على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى الى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى نقلوا الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف على المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة، وعلى المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة فرحات في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ نقلوا الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.