عباس يشكر رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء اتصالين هاتفيين مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس شكرهما خلالهما على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى مواقف بلديهما الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين.

وحث عباس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم المساعي الفلسطينية في الهيئات الدولية، مؤكداً أن هذه الخطوة العظيمة ستسهم في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج، مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل وتهيئة الظروف المناسبة لصنع السلام.

وجدد التأكيد على ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء السيطرة على جميع معابر قطاع غزة وإغلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال عباس، سنواصل العمل مع الأصدقاء في إسبانيا وأيرلندا، وجميع الأحرار في العالم للعمل من أجل صنع السلام خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه منطقتنا والعالم وصولا لنهاية الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وأكد أهمية التنسيق العربي الأوروبي والزيارة الهامة التي ستقوم بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة السعودية في 29 مايو الحالي، وكذلك أهمية حشد الدعم الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين الذي سيجري عقده في بروكسل برئاسة مشتركة لكل من النرويج والاتحاد الأوروبي في 26 مايو الحالي.