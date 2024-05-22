 فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات ولا مجرد مسألة موقف سياسي - بوابة الشروق
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فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات ولا مجرد مسألة موقف سياسي

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 3:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 3:41 م

ذكر وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، "ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا، لكن مثل هذا القرار، يجب أن يأتي في الوقت المناسب، وليس مجرد مسألة موقف سياسي.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي في بيان: "هذه ليست مجرد قضية رمزية ولا مسألة تحديد موقف سياسي، لكن أداة دبلوماسية، في خدمة الحل المتمثل في وجود دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم.
وكان زعماء النرويج وإسبانيا وأيرلندا قد أعلنوا في تصريحات متزامنة، اليوم الأربعاء، أن بلدانهم ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة، في تحدٍ للمعارضة الشديدة من جانب إسرائيل.

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