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غدا.. اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تعقد اجتماعاتها بالقاهرة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:39 م

تعقد اللجان الدائمة بالبرلمان العربي اجتماعاتها غدًا الخميس، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاق أعمالها يوم السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويتضمن جدول أعمال اللجان الأربع وهي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب"، مجموعة من البنود والقرارات المتعلقة بتطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، وكذلك عددا من القضايا الاقتصادية والمتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تحيل اللجان تقاريرها إلى الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، تمهيدًا لاعتمادها والتصديق عليها.


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