حماس ترحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، قائلة إنها «خطوةً مهمة على طريق تثبيت حق الشعب في أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

ودعت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.



