كشفت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية التابعة لمجموعة تويوتا موتور كورب الأمريكية عن الجيل السادس الجديد كليا من السيارة آر.أيه.في4 والتي سيتم توفيرها في 3 فئات أساسية ورياضية ومصصة للطرق الوعرة بسبع مستويات، ومنها الفئة الجديدة كليا وود لاند والسيارة الجديدة تماما جي.آر سبورت.

كما تم تزويد السيارة وهي من فئة السيارات متعدد الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بمحرك كهربائي.

تتميز السيارة آر.أيه.في4 جي.آر سبورت التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة تويوتا جازو بتحكم مُعدّل خصيصًا لسيارات جي.آر، وتصميم خارجي جريء، ونظام محرك هجين قابل للشحن الخارجي مع نظام دفع رباعي. أما فئة آر.أيه.في4 وودلاند فتتوفر بفئتين هجين كهربائية وهجين قابل للشحن الخارجي، مع نظام دفع رباعي قياسي، وإطارات مُناسبة لجميع التضاريس، وشبك أمامي مُقسّم مميز.

يُقدّم المحرك الكهربائي الهجين القابل للشحن في الجيل السادس للسيارة آر.أيه.في4 قوة تصل إلى 320 حصانًا، ويزيد مدى السيارة عن الاعتماد بالكامل على المحرك الكهربائي بنسبة 20% ليصل الآن إلى 50 ميلًا)، مقابل 42 ميلًا سابقًا.

كما تمت ترقية فئة السيارة الهجين الكهربائية إلى نظام الدفع الهجين من الجيل الخامس، مما يزيد قوة المحرك إلى 236 حصانًا لطرازات الدفع الرباعي و226 حصانًا لطرازات الدفع الأمامي، لتكون هذه أول مرة يتوفر فيها نظام الدفع الأمامي للسيارة آر.أيه.في الهجين.

ومن المتوقع وصول السيارة إلى معارض وكلاء تويوتا في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، في حين سيتم إعلان الأسعار عند اقتراب طرحها للبيع، بحسب تويوتا.