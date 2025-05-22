نظم أتوبيس الفن الجميل، الذي تطلقه الإدارة العامة لثقافة الطفل في هيئة قصور الثقافة، رحلة تثقيفية ميدانية بقلعة صلاح الدين، لعدد من الأطفال التابعين لمركز تنمية المجتمع بحلوان، وشملت الجولة زيارات لمتحف الشرطة، ومسجد محمد علي، وغيرها من معلم المنطقة الاثرية.

ونفذت الفعالية، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وبدأت بجولة داخل أروقة متحف الشرطة، ورافقت الأطفال أخصائية التربية المتحفية التي قدمت شرحا مبسطا لمقتنيات المتحف، موضحة أن متحف الشرطة القومي يعد أحد المتاحف التاريخية البارزة في مصر، ويخلد دور الشرطة المصرية في الحفاظ على أمن الوطن منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث.

وأكدت أن المتحف تأسس عام 1986 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ويضم عددا من القاعات التي تحتوي على مقتنيات أثرية، وصور توثق معارك واغتيالات وأدوات استخدمتها الشرطة على مر العصور.

وتضمنت الجولة، زيارة لمسجد محمد علي، حيث تعرف الأطفال على تاريخه المعماري والثقافي، والذي يعد من أبرز المعالم الأثرية في القاهرة، أنشأه محمد علي باشا ما بين عامي 1830 و1848 على الطراز العثماني.

واختتمت الجولة، بمحاضرة توعوية للأطفال بعنوان: "إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة"، قدمتها يمنى حسين أخصائي الفنون التي تناولت مفهوم إعادة التدوير بأنواعه، سواء بإعادة استخدام المنتجات بحالتها الأصلية أو تحويلها إلى مواد خام تدخل في صناعات جديدة.

وتطرقت إلى مراحل إعادة تدوير الورق، وفصل الألوان، وإزالة الأحبار، إلى جانب الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وورد النيل في صناعة الورق، والأسمدة، والخشب المضغوط.

وتأتي الفعالية، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ونفذها أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقيادة د. جيهان حسن، وتهدف إلى تعريف الأطفال بالمعالم الأثرية والتاريخية، وتنمية الوعي البيئي والمعرفي لدى الطفل.