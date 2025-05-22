أردوغان: عزلة دولية تحاصر إسرائيل تدريجيا

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• الرئيس التركي قال إن قضية غزة "ليست أزمة إنسانية فحسب بل اختبار أيضًا لمصداقية النظام الدولي"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل بدأت تُحاصر تدريجيًا بعزلة على المستوى العالمي.

وأوضح أردوغان في تصريحات بالطائرة خلال عودته من زيارة المجر أن أوروبا بدأت أيضًا تشهد "صحوة" ضد إسرائيل حتى وإن جاء ذلك "متأخرًا".

وشدد أردوغان على أن قضية قطاع غزة "ليست أزمة إنسانية فحسب بل اختبار أيضًا لمصداقية النظام الدولي".

وقال: "ولكن المنظمات الغربية فشلت للأسف في اجتياز اختبار غزة".

وأضاف: "التاريخ سوف يحاكم الذين فشلوا في اختبار غزة ونحن في تركيا وقفنا إلى جانب الإنسانية وكرامة الإنسان وسنستمر في ذلك".