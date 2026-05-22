فريق القسطرة القلبية بالعريش ينجح في علاج حالتين فلسطينيتين

أعلن الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الخميس، نجاح فريق القسطرة القلبية بمستشفى العريش العام في إجراء تدخل طبي دقيق لتركيب جهاز تنظيم ضربات قلب دائم لحالتين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين جراء أحداث غزة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات شمال سيناء.

وأكد بيان مديرية الصحة بشمال سيناء أن ذلك جاء بعد تشخيص معاناة الحالتين من خلل في النظام الكهربائي بالقلب وانقطاع في الضفيرة الكهربائية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب، ما استدعى التدخل العاجل لتركيب جهاز تنظيم ضربات قلب دائم.

وأوضح الدكتور عمرو عادل، وكيل الوزارة، أن مستشفيات الصحة بشمال سيناء تشهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، في ضوء استحداث خدمات جديدة بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي ونخل المركزي، إلى جانب الدعم الطبي المستمر بالكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.