المرصد السوري لحقوق الإنسان: لدينا الأدلة الكاملة على تعامل حكومة أردوغان مع عناصر جهادية

عبد الرحمن: نحو 500 من المرتزقة السوريين حاولوا الذهاب إلى تركيا عبر الحدود

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غرفة عمليات مكونة من ضباط من الجيش التركي تقود مرتزقة سوريين داخل الأراضي الليبية، متابعًا: «لولا المرتزقة السوريين والعناصر الجهادية لما كانت حكومة الوفاق تستطيع التقدم في ليبيا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «لدينا الأدلة الكاملة على تعامل حكومة أردوغان مع هذه العناصر الجهادية»، مشيرًا إلى أن نحو 500 من المرتزقة السوريين حاولوا الذهاب إلى تركيا عبر الحدود.

وتابع أن هناك مجموعة من الإرهابيين التونسيين وجنسيات أخرى غادروا الأراضي السورية عبر تركيا، متسائلًا: «كيف لآلاف الجهاديين أن يدخلوا الأراضي التركية ويذهبوا إلى ليبيبا دون التنسيق مع المخابرات التركية؟».

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة من المرتزقة السوريين شاركوا في مهاجمة ترهونة الليبية ونهبها.