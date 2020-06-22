 باكستان تستدعي القائم بالأعمال الهندي احتجاجا على إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير - بوابة الشروق
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باكستان تستدعي القائم بالأعمال الهندي احتجاجا على إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 3:31 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 3:31 م

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، جوراف أهلواليا القائم بالأعمال في السفارة الهندية بإسلام أباد، لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير، في 20 من یونیو الجاري؛ ما أدى إلى مقتل فتاة باكستانية وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" اليوم الاثنين أن الخارجية الباكستانية أدانت بشدة استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق المأهولة على الجانب الباكستاني، وأبلغت الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

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