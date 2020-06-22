كاليفورنيا تسجل 4515 إصابة جديدة بكورونا و3494 إصابة في فلوريدا

سجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية 4515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، وهو ما يعتبر رقما قياسيا فى عدد الإصابات اليومى وليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية بذلك إلى 173 ألفا و824 حالة.

كما سجل عدد حالات الوفاة في الولاية 71 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 5495 حالة، حسب بيانات رسمية نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي فلوريدا، سجلت سلطات الولاية 97291 حالة إصابة بشكل إجمالي بزيادة قدرها 3494 حالة عن أول أمس السبت.

وذكرت بلومبرج أن إجمالي الإصابات ارتفع بنسبة 7ر3% أمس مقارنة بمتوسط زيادة نسبته 5ر3% خلال الأيام السبعة الماضية.

وسجلت الولاية 3161 وفاة بشكل إجمالي.