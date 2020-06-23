الرئاسة الفلسطينية: نحن الآن في مرحلة دفن سياسة الضم الإسرائيلي

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قالت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، إن الفلسطينيين الآن في مرحلة دفن "سياسة الضم" وكل الإجراءات الإسرائيلية.

وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أن المهرجان الذي عقدته حركة فتح اليوم بمشاركة الآلاف الفلسطينيين وبحضور دولي واسع "وجه رسالة للحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بأن أي محاولة للضم لن تمر".

وقال أبو ردينة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "لا يجوز أن تعتقد إسرائيل أو الإدارة الأميركية في لحظة من اللحظات أن الخرائط الأميركية ستمر، شعبنا ناضل طويلا وقطع شوطا طويلا ولن يسمح بتمرير هذه المؤامرة الجديدة".

وأضاف أبو ردينة "الآن نحن في مرحلة دفن سياسة الضم وكل الإجراءات الإسرائيلية"، معتبرا أن مهرجان أريحا أكد تأييد العالم للموقف الفلسطيني الوطني الرافض للضم، وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة".

وتابع أبو ردينة قائلا إن ردود إيجابية وصلت ردا على الرسائل التي بعثها الرئيس محمود عباس للجنة الرباعية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومختلف رؤساء العالم، تؤكد الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح أبو ردينة أن "المعركة مستمرة وقاسية وطويلة، لكننا نخطو خطوات هامة لإفشال كل المشاريع سواءً فيما يتعلق بسياسة الضم، ومشاريع (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطته وخرائطه".

وحذّر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من أنه في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططات الضم "فستكون هناك قرارات فلسطينية مهمة وقاسية، سيدفع الجميع ثمنها ولن نكون الوحيدين ضحايا لهذا القرار الإسرائيلي الجائر".