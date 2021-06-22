مياه قنا تعلن مواعيد مناوبات تشغيل المحطات في قوص وقرى جراجوس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن مواعيد مناوبات تشغيل المياه بمدينة قوص ومجلس قروى جراجوس بمركز قوص يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه يتم تشغيل المياه بالمحطات بداية من الثلاثاء من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، ومن 4 عصرا حتى 9 مساءً، كما سيتم تشغيل محطات المياه يوم الاربعاء من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا، ومن 4 عصرا حتى 8 مساءً.

وأرجع ذلك نظرا للأعمال التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا من إحلال وتجديد كامل لمحطة رفع صرف صحي قوص الرئيسية؛ للبدء في المراحل النهائية من تلك الاعمال والتي تتضمن تغيير محابس ووصلات خط الطرد الرئيسي قطر 1000مم، وذلك تمهيدًا لتركيب وتشغيل الطلمبات الجديدة بالمحطة، الامر الذي سيترتب عليه توقف المحطة بالكامل أثناء فترات العمل.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.