قال الفنان أحمد رفعت، إنه كان متفوقًا في الدراسة، لدرجة أن الجميع كان يتوقع التحاقه بكلية الطب، إلا أنه التحق بكلية التجارة.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «يا أنا يا هي» مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، المذاع على شاشة «دريم»، أنه دخل مسرح الجامعة بعد التحاقه بكلية التجارة، ذاكرًا أنه أدى أكثر من 12 مسرحية وحصل على جائزة ممثل أول على مستوى الجامعات المصرية.

وتابع: «بالصدفة قابلت المنتج محمود دهموش على اعتباره زبونا يرغب في شراء فيلا وأثناء مناقشته معي علم بأني ممثلا وعندما اقتنع بموهبتي قرر مساعدتي ورشحني للمشاركة في عملين في وقت واحد هما مسلسل خيانة مع الفنان هشام سليم والفنانة نرمين الفقي، وكانت انطلاقتي الحقيقة عام 1999 من خلال فيلم فتاة من إسرائيل وشاركت في العدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات وأفلام».

وأعرب عن فخره بالمشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، قائلًا: «لما أُعجب الناس بترتيلي للقرآن الكريم في مشهد التحقيق مع الإرهابي، وأنا بالفعل مرتل للقرآن جيد وكنت عاوز يكون فيه مشاهد تتضمن خطابا بالقرآن الكريم، وهو فيه الرد الحاسم عليهم».

وأوضح أن «ارتباط المشهد بالقرآن الكريم وأحكام التلاوة ولا بد من أننا نضبط قواعد التلاوة، وحسيت أن الناس معجبة باللغة العربية.. وكنت بزعل جدًا لما يقولوا أننا مش بنتكلم باللغة العربية الفصحى، وبالعكس الممثل المصري من أمهر الناس في اللغة العربية.. وأجد متعة وأنا بمثل باللغة العربية».

وكشف عن إصابته في ضلعه خلال تصويره أحد المشاهد في مسلسل «الاختيار 2»، مضيفًا أنه خلال تصوير مشهد الواحات تعرض لكسر في ضلعه، ولكنه أكمل التصوير رغم الآلام لأنه كان يرى أنه يقوم بعمل عظيم ويجسد دور أبطال ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

وأكد أنه حلم لأي ممثل مصري أو عربي المشاركة بمسلسل مهم مثل «الاختيار 2»، وشرف كبير له أنه شارك في هذا العمل العظيم، في دور العقيد الشهيد أحمد جاد الذي كان ملاكًا.

وأوضح أنه وجد الكثير من الأمور المتشابهة بينه وبين الشهيد أحمد جاد، من حيث ترتيل القرآن وإمامته للمصلين، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت لطيفة للغاية.

وذكر أنه يعتبرالفنان كريم عبد العزيز هو الوريث الشرعي للفنان الراحل محمود عبد العزيز، مضيفا أنه شعر أن المشاركة في عمل ملحمي يمثل مسئولية مضاعفة.