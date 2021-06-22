محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية لتوزيع العمل الصيفي

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، لتوزيع العمل الصيفي واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة.

وافتتحت الجمعية بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالي إلى جواره في عليين.

وأثنى رئيس محكمة النقض على القضاة بالمحكمة فيما يبذلونه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام القضائي المنصرم، رغم جائحة كورونا التي عصفت العالم أجمع، شاكرا رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل على ما يبذلونه من جهد لحماية الأمن القومي المصري، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.