رئيس مكتب الرقابة الإدارية بأسوان يؤكد أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد

أكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسوان أحمد الشريف أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وذلك من خلال العمل على نشر التوعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف زيادة الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته والعمل على بناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

جاء ذلك في ندوة تثقيفية عقدتها هيئة الرقابة الإدارية بأسوان بالتعاون مع جامعة أسوان بالحرم الجامعي بصحاري تحت عنوان "تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية"، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

وأشار الشريف إلى نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثرها على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، ودور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية.

ووجه رئيس جامعة أسوان أيمن عثمان - في كلمته اليوم الثلاثاء - شكره لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسوان على دورهم الفعال في مكافحة الفساد ومدى التعاون بين مكتب الهيئة وجامعة أسوان من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومي والعمل علي تحسين الخدمات العامة؛ لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.