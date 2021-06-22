تستعد أكبر عشرة مطارات تجارية في الولايات المتحدة للحصول على ما يقرب من 4. 2 مليار دولار من أموال الإغاثة المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك وفقا لصيغة وضعها الكونجرس في وقت سابق من هذا العام.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إدارة الطيران الفيدرالية القول اليوم الثلاثاء إنها ستقدم 4. 7 مليارات دولار لعشرات المطارات والمطاعم والمتاجر والأعمال الأخرى التي تضررت من تعطل حركة الطيران الجوي بسبب الجائحة.



وأضافت الإدارة، أنه سيتم صرف 600 مليون دولار أخرى للمطارات من خلال برامج المنح الحالية.



وأوضح وزير النقل بيت بوتيجيج، في بيان، أن منح الإنقاذ للمطارات "تتيح لها الإبقاء على العاملين وتساعد قطاع الطيران على التعافي".



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال هي جزء من حزمة تبناها الرئيس جو بايدن بقيمة 9. 1 تريليون دولار للإغاثة من تداعيات كورونا.