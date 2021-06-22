مصادر لبلومبرج: روسيا قد تقترح زيادة الإنتاج في اجتماع أوبك بلس الأسبوع القادم

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نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن روسيا تدرس التقدم بمقترح لزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" خلال اجتماع التحالف المقرر الأسبوع القادم، وذلك لأنها ترى أن السوق تشهد عجزا في الإمدادات.

ونقلت الوكالة عن مسؤوليْن، طلبا عدم ذكر اسميهما، أن موسكو تتوقع استمرار العجز الحالي في إنتاج النفط العالمي على المدى المتوسط.

وقال مسؤول آخر إن العمل لا يزال جاريا لصياغة الموقف النهائي للبلاد بشأن الاجتماع المقرر في الأول من يوليو.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حثت في وقت سابق من هذا الشهر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها على البدء في استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة لتوفير الإمدادات للسوق وسط التعافي السريع للطلب.

ووفقا لتقديرات بنك جولدمان ساكس فإن السوق تشهد عجزا بثلاثة ملايين برميل يوميا بسبب عدم وجود نمو ملموس في الإنتاج من كل من إيران وأوبك وموردي النفط الصخري.

وذكرت بلومبرج أنه من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع المنتجين الرئيسيين في بلاده اليوم الثلاثاء لمناقشة أوضاع السوق.