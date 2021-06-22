محافظة كفر الشيخ: إزالة مبنى آيل للسقوط في فوة وشن حملات لإزالة الإشغالات

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شهدت مدينة وقرى مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ حملات لإزالة الإشغالات وحملات نظافة ورفع مستوى بيارات الصرف وصفايات المطر بالشوارع، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع فوة، وإزالة عقار آيل للسقوط كائن بشارع الحفير بفوة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة.

وتابع رئيس مركز ومدينة فوة أعمال النظافة بمدينة فوة وقرى المركز، ورفع كافة تجمعات القمامة بالطريق العام، وأعمال رفع مستوى بيارات الصرف وصفايات المطر بالشوارع التي بها رصف بالمدينة وحملة غلق الدروس الخصوصية، ورش وتطهير شوارع المدينة.



كما تابع رئيس مركز ومدينة فوة أعمال الإنارة العامة بالمدينة والقرى وإصلاح عدة كسور بمواسير مياه الشرب بالمدينة وأعمال حملة العيادات الطبية المتنقلة بأبو دراز، كما تفقد أعمال فرد طبقة الأساس وتمهيد الشوارع بمدينة فوة؛ استعدادًا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية.

وتابع أعمال فرد طبقة الأساس بشوارع المدينة تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة فوة، ويأتي ذلك بعد التأكد من سلامة البنية التحتية خطوط المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات وكابلات الكهرباء، ورفع مناسيب بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر.

كما تابع رئيس مدينة فوة إزالة عقار ايل للسقوط بشارع الحفير، حرصًا على سلامة المارة، كما تابع إصلاح كسر بماسورة مياه عمومية وري وتهذيب المسطحات الخضراء بمدينة فوة.