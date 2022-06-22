إيطاليا تسجل 63 ألفا و264 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة

سجلت إيطاليا، 63 ألفا و264 إصابة بفيروس كورونا، و62 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و959 ألفا و329، والوفيات إلى 167 ألفا و842 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 138 مليونا 109 آلاف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.