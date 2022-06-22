 أمريكا وإسرائيل تجددان مخاوفهما المتبادلة بشأن نفوذ إيران بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وإسرائيل تجددان مخاوفهما المتبادلة بشأن نفوذ إيران بالمنطقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 10:58 ص

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مخاوفهما المتبادلة بشأن نفوذ إيران بالمنطقة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بشأن حل الكنيست.

وشدد بلينكن، بحسب البيان، على احترام واشنطن للعمليات الديمقراطية وجدد التزامها الثابت بالعلاقة الاستراتيجية القوية بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل شهر يوليو المقبل.


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